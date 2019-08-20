2019-08-20T16:31:16+03:00
Происшествия

Балаковцам вернули незаконно начисленные 300 тыс. рублей за коммуналку

Они оплачивали штраф
Дарья Вострикова
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По обращению ветерана труда прокуратура провела проверку соблюдения управляющей организацией требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере при установлении платы за коммунальные услуги.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с марта по май ТСЖ «Гранат» направило жителям многоквартирного дома №115 по улице Чапаева в Балакове счета с платежкой штрафа, наложенного на товарищество собственников жилья постановлением Государственной жилищной инспекцией Саратовской области в размере 4 199,84 рубля на каждого собственника.

Однако жильцы не принимали решение оплачивать этот штраф, то есть это действие было совершено незаконно.

Прокурор внес представление в адрес председателя ТСЖ «Гранат», гражданам вернули лишние 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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