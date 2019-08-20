Через четыре дня в Саратовской области начнется охота на птиц

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-20T15:25:54+03:00

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В Саратовской области с 24 августа стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, разрешения получили около 2 тыс.охотников.

Им нельзя использовать самоловы, световые устройства, электронику и огнестрел с дробью крупнее 5 мм и пулями.

Охотиться с собакой можно в компании не более трех человек, у каждого должны быть необходимые разрешения.

Нельзя стрелять птиц, будучи на транспорте, летательных аппаратах и плавсредствах с включенным мотором.

ИСТОЧНИК KP.RU