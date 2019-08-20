В Саратове бесплатно покажут три фильма в рамках «Ночи кино»
Акция проводится по всей России
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На площадке исторического парка «Россия — моя история» 24 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, начиная с 18:00, покажут «Домовой» (6+, 104 минуты), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+, 90 минут) и «Балканский рубеж» (16+, 151 минута).
Картины выбрали сами зрители в интернет-голосовании.
Начало пройдет в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU