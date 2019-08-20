Саратовский театр кукол «Теремок» завершил гастроли в Крыму

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-20T15:06:48+03:00

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Саратовский театр кукол «Теремок» впервые выступал в Крыму.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, артисты представили четыре спектакля из детского репертуара. Недельный гастрольный тур прошел при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины».

Театр показал «Колобок», «38 попугаев», «Буку», «Веселую школу или Чудеса из портфеля»

Посмотреть выступления пришли более 2 тыс. зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU