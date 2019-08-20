В Саратовской области выросло производство хлеба, муки и соков
Это случилось за первые шесть месяцев 2019 года
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В Саратовской области выросло производство нескольких видов продукции за первые шесть месяцев 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, на 8,3% стали изготавливать больше плодоовощных консервов, на 8,4% — соков.
Также выросло производство растительного масла на 32%, муки — на 9,3%, макарон — на 12,3%, хлеба на — 12,5% и минеральной воды — на 56,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU