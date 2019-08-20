2019-08-20T13:29:02+03:00
Общество

В Энгельсе перекроют центральные улицы на День города

Будет организована четырехкилометровая пешеходная зона
Екатерина Семенова
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Проспект Тельмана в ЭнгельсеПроспект Тельмана в Энгельсе
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В Энгельсе Саратовской области перекроют улицы Тельмана и Горького.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ограничения связаны с празднованием Дня города 31 августа.

На улицах Тельмана и Горького раскинется пешеходная зона «Покровский Арбат». Общая длина его составит 4 км (для сравнения, длина пешеходной зоны Саратова — 8 км), и здесь будут размещены арт-кварталы.

От Рабочей до Маяковского раскинется торговый квартал с магазинами и развлекательными центрами. Посетителей ждут показы модной одежды, интерактивные инсталляции и творческие мастерские.

На пересечении улиц Маяковского и Тельмана пройдет концертная программа с поздравлениями от Саратова.

Спортивные состязания, презентации фитнес-клубов, показательные выступления мастеров воркаута пройдут от улицы Маяковского до Волоха.

Любители музыки и танцев приглашаются в танцевальный квартал от Волоха до Волгоградского переулка. Одна часть будет оформлена в стиле ретро-кафе, на второй все желающие смогут посмотреть выступления танцевальных коллективов города и самим освоить популярные направления.

В детском квартале от Волгоградского переулка до улицы Горького организуют передвижные игры, поставят батуты, будет создана автотрасса с Дядей Степой.

Кроме того, будут работать литературный, музыкальный, творческий и художественный кварталы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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