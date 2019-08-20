2019-08-20T10:51:24+03:00
Общество

Во многих поселках и микрорайонах Саратова в четверг отключат воду

Будет проводиться капремонт запорной арматуры
Ольга Симонова
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Во многих микрорайонах и поселках Саратова в четверг, 22 августа, отключат воду.

- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ремонтируют и заменяют оборудование. С полуночи 22 августа до 06:00 будет проводиться капремонт запорной арматуры в насосной станции «ВК-3», — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В связи с работами вода будет отключена в микрорайонах №№6, 7, 8, 9, 10, 11, поселках: Расково, Зоринский, Дубки, Мирный, Саксагай, Пилотный (коттеджная застройка), Соколовогорский, Новосоколовогорский, Юбилейный, совхоз «Комбайн», коттеджная застройка напротив поселка Юбилейный и совхоза «Комбайн», коттеджи в Сосенках, Зональный (в том числе ЖК «Образцово», ЖК «Иволгино», КП «Зеленая долина»), ЦДК, 1-я Гуселка (база УПТК), ОПХ «Волга», коттеджная застройка по Челиева, а также комплекс зданий по улице Симбирская, 154.

К тому же воды не будет в частных домах и организациях на Усть-Курдюмском тракте.

От ресурса также отключили СНТ в районе н/ст «Вольская», ТЭЦ-5.

Коммунальщики напоминают, что перед отключением жителям нужно набрать запасы воды, а в течение 48 часов после — пить воду только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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