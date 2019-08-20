В Энгельсе грабитель украл из кафе «микроволновку»
Преступление произошло в период с 10 июля по 8 августа
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В Энгельсе полиция вчера, 19 августа, раскрыла кражу микроволновой печи из заведения общепита.
- Заявление от 34-летнего мужчины поступило 8 августа. Он рассказал, что в период с 10 июля кто-то свободно вытащил из кафе на улице Петровская «микроволновку» за 5,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители возбудили дело и нашли подозреваемого — 27-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за грабеж.
У него забрали украденную печь и отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU