В Энгельсе грабитель украл из кафе «микроволновку»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-20T08:59:01+03:00

Преступление произошло в период с 10 июля по 8 августа

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В Энгельсе полиция вчера, 19 августа, раскрыла кражу микроволновой печи из заведения общепита.

- Заявление от 34-летнего мужчины поступило 8 августа. Он рассказал, что в период с 10 июля кто-то свободно вытащил из кафе на улице Петровская «микроволновку» за 5,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители возбудили дело и нашли подозреваемого — 27-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за грабеж.

У него забрали украденную печь и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU