2019-08-20T08:42:40+03:00
Происшествия

На Монаховом пруду рецидивист украл у подростка телефон

Его задержали, но мобильник забрать не смогли
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу мобильника.

- В отдел 27 июня обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что в течение дня 19 июня у ее 14-летней дочери украли телефон Nokia 5. Девочка оставила его без присмотра на Монаховом пруду, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего рецидивиста, уже несколько раз отбывавшего наказания за кражи и угоны, он во всем признался.

Однако похищенный мобильник у парня не смогли забрать, так как он его сдал в комиссионку. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина оставил на ночь открытую «Оку» и нашел ее в кювете
Прокуратура потребовала срочно отремонтировать обрушившиеся дома на Мичурина и Некрасова
ООО «КВС» проводит мониторинг объектов, построенных в рамках инвестиционной программы
На Дне города в Саратове выступит Дана Соколова
СУ СК проверяет вспышку мышиной лихорадки на улице Лесная республика
Центр Саратова и Комсомольский поселок остались без воды
В Энгельсе грабитель украл из кафе «микроволновку»
Первый самолет из аэропорта «Гагарин» отправился в Москву
В Саратове задержали двух наркоторговцев
Под Саратовом пьяная девочка попала в реанимацию
В столкновении под Саратовом пострадали ехавшие с Кубани водитель и пассажирка
На пожаре в Вольске погибла женщина
Женщина и подросток погибли в перевернувшейся машине под Новоузенском
В Саратове сохраняется жара
Полицию Пугачевского района возглавил Александр Ленивов
Следователи СКР расскажут саратовцам о киберпреступности