На Монаховом пруду рецидивист украл у подростка телефон

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-20T08:42:40+03:00

Его задержали, но мобильник забрать не смогли

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В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу мобильника.

- В отдел 27 июня обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что в течение дня 19 июня у ее 14-летней дочери украли телефон Nokia 5. Девочка оставила его без присмотра на Монаховом пруду, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего рецидивиста, уже несколько раз отбывавшего наказания за кражи и угоны, он во всем признался.

Однако похищенный мобильник у парня не смогли забрать, так как он его сдал в комиссионку. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU