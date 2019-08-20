На Монаховом пруду рецидивист украл у подростка телефон
Его задержали, но мобильник забрать не смогли
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В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу мобильника.
- В отдел 27 июня обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что в течение дня 19 июня у ее 14-летней дочери украли телефон Nokia 5. Девочка оставила его без присмотра на Монаховом пруду, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 21-летнего рецидивиста, уже несколько раз отбывавшего наказания за кражи и угоны, он во всем признался.
Однако похищенный мобильник у парня не смогли забрать, так как он его сдал в комиссионку. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU