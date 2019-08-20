Под Саратовом пьяная девочка попала в реанимацию
Прокуратура организовала проверку по факту отравления алкоголем
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В Самойловском районе 14-летняя девочка 18 августа попала в реанимацию с отравлением алкоголем.
- Прокуратура области организовала проверку по данному факту. Будут выясняться обстоятельства случившегося, где подросток купила алкоголь, ее условия жизни, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
По результатам проверки девочку могут поставить на учет в полиции и принять меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU