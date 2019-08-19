Панков: Важная для людей инициатива Володина заставляет всех забыть разногласия

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-19T16:48:32+03:00

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Возрождение аэропорта в Балаково важно и жителям, и лётчикам, которые снова хотят здесь работать, подчеркивает депутат Государственной Думы

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поделился итогами встречи с общественниками и экспертами на месте старого аэропорта в Балаково.

- Хорошо, что пригласил журналистов на встречу на взлетной полосе аэропорта Балаково. Оказалось, какие только слухи не ходят про имущество комплекса! С одной стороны балаковцев понять можно — при прежней власти видели продажу и школьных футбольных полей, и земли на набережной канала. Не доверяют, а проверяют. Документы Росимущества их убедили. Дотошно допрашивали по каждому объекту комплекса. Саратов многое показал. Когда землю втридорога хотели государству хапуги продать. Под взлетную полосу. А в Балаково и землю муниципальную не распродают. Это правильно, неравнодушные люди нужны, когда речь идёт о важных проектах на благо людей. А инициатива Володина заставляет забыть разногласия. Потому что возрождение аэропорта важно и жителям, и лётчикам, которые снова хотят здесь работать. И предприятиям района, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU