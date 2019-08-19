В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-19T16:41:22+03:00

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Президент России Владимир Путин может посетить Саратовскую область.

Такая информация неофициально появилась в ряде саратовских СМИ.

Якобы визит может состояться 27 августа. По предварительной информации, глава государства может посетить новый аэропорт «Гагарин» и провести в регионе заседание Госсовета.

Напомним, Саратовскую область в официальном статусе Владимир Путин посетил три раза. В 1999 году как директор ФСБ, в 2004 году — в качестве президента России (тогда он также провел Госсовет) и в 2012 году как председатель правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU