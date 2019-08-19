2019-08-19T16:41:22+03:00
Общество

В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина

Причина возможного приезда — проведение Госсовета
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин может посетить Саратовскую область.

Такая информация неофициально появилась в ряде саратовских СМИ.

Якобы визит может состояться 27 августа. По предварительной информации, глава государства может посетить новый аэропорт «Гагарин» и провести в регионе заседание Госсовета.

Напомним, Саратовскую область в официальном статусе Владимир Путин посетил три раза. В 1999 году как директор ФСБ, в 2004 году — в качестве президента России (тогда он также провел Госсовет) и в 2012 году как председатель правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Важная для людей инициатива Володина заставляет всех забыть разногласия
Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов
Мост Саратов — Энгельс снова парализован ДТП
При поддержке Евгения Ковалева в саратовской поликлинике появится новое оборудование
Панков: Проект Володина по реконструкции аэропорта Балаково важен всем жителям
В Марксовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz
Открытие аэропорта «Гагарин» повысит авиационную мобильность Саратовской области
У фермера в Балаковском районе отняли землю из-за отсутствия объявления в газете
В Саратове такси сбило мотоциклиста
Под Саратовом пенсионерку оштрафовали за незаконную продажу самогона
В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж
В мэрии Саратова предупредили о сносе деревьев на проспекте Кирова
Саратов оказался одним из самых шумных городов России
На проспекте Строителей в Саратове «Гранта» сбила женщину
В Саратове пройдет вечер литературы Турции
Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону