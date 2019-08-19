Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов
Нового руководителя личному составу представил Андрей Чепурной
Фото УМВД по Саратову
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Во Фрунзенском районе Саратова назначен новый начальник полиции. Его личному составу представил руководитель УМВД города Андрей Чепурной.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, отдел полиции №6 возглавил подполковник полиции Сергей Едиханов.
Ранее подполковник полиции Сергей Едиханов являлся заместителем начальника по оперативной работе отдела №3.
ИСТОЧНИК KP.RU