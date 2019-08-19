Панков: Проект Володина по реконструкции аэропорта Балаково важен всем жителям

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-19T16:19:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков осмотрел не действующий сегодня аэропорт Балаково, обсудив с жителями и специалистами перспективы по его возрождению.

Аэропорт в Балаково строился в 1980-х годах, был способен принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. С 2001 года аэродром закрыт, на его территории действует посадочная площадка для самолетов сельскохозяйственной авиации.

.

Сейчас необходимо с участием экспертов изучить состояние аэропортовых строений и взлетной полосы, а также пассажиропоток. И, исходя из этого, принимать дальнейшие решения, каким должен быть объект, какие маршруты и самолеты востребованы.

Николай Панков подчеркнул, что председатель Госдумы Вячеслав Володин многое делает для того, чтобы обеспечить нашей области надежное и регулярное авиасообщение.

- У жителей должна быть возможность безопасно и с комфортом летать и в другие регионы, и за границу. Вчера принял первый рейс новый аэропорт «Гагарин», эксперты и пассажиры отметили высочайший уровень его технического обеспечения, работы всех служб. Не останавливаясь на достигнутом, Володин ставит новую задачу: возродить аэропорт в одном из крупнейших городов нашей области — в Балаково. Такое решение — не только удобство для пассажиров, но и настоящий прорыв для экономики района, где работают гидро- и атомная электростанция, множество крупных предприятий — «Апатит», сортовой завод, «ВолгаГидро», «Балаковорезинотехника» и так далее. Главное, что после банкротства аэропорта власть не дала увести землю в частные руки, она федеральная. Сохранилась в хорошем состоянии уникальная взлетно-посадочная полоса, позволяющая принимать большие лайнеры. Есть все, чтобы провести реконструкцию объекта, если такое решение будет принято, — отметил Николай Панков.

Михаил Бобров, директор эксплуатирующей аэродром «Приволжской региональной авиакомпании», сам когда-то был и вторым пилотом, и командиром воздушного судна. Он и его коллеги-летчики горячо поддержали инициативу Вячеслава Володина.

- Мы об этом мечтали и всегда приветствовали идею о возрождении аэропорта. Считаю, мы тоже могли бы помочь советом или действием, — сказал он.

По словам председателя Совета ветеранов, почетного гражданина Балаково Анатолия Лемешкина, жители района и ветераны будут приветствовать этот проект спикера Госдумы.

- Зная, сколько труда и сил Володин вложил в то, чтобы был построен аэропорт в Сабуровке, мы очень надеемся и на реализацию проекта в Балаково. Внутренние рейсы очень важны для развития района, — сказал Лемешкин.

Николай Панков поставил задачу руководству района подготовить проектно-сметную документацию и разобраться с принадлежностью всех объектов аэропортового комплекса. Все вопросы по возрождению аэропорта будут решаться совместно с жителями.

- Все проекты Володина реализуются с участием общественности. От стадии обсуждения до проекта и хода работ. В общественный совет войдут жители и специалисты. На встречах будем обсуждать мнения и предложения людей. Вопрос строительства нового аэропорта важен для всех, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU