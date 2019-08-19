В Марксовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-19T16:14:08+03:00

В лобовом столкновении под Марксом пострадали 3 человека. Фото облспаса

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Сегодня, 19 августа, в Марксовском районе, на трассе Самара — Волгоград, недалеко от села Орловское, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz.

Фото облспаса

Как рассказал спецкорреспондент «КП-Саратов», прибывшие медики отвезли водителя отечественного авто в больницу.

Фото облспаса

Сотрудники облспаса вытащили зажатого шофера из автомобиля Matiz и госпитализировали, также пострадал пассажир этой машины.

На месте работали сотрудники областной службы спасения, медики «скорой помощи», пожарные, сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU