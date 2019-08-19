Открытие аэропорта «Гагарин» повысит авиационную мобильность Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-19T16:12:27+03:00

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Олег Пантелеев, исполнительный директор Отраслевого агентства «АвиаПорт», поделился впечатлениями о новом аэропорте «Гагарин».

- Сравнение пассажиропотока аэропорта Саратов («Центральный») с пассажиропотоком аэропортов городов с сопоставимой численностью населения, расположенных в Европейской части страны, показывает, что спрос на авиаперевозки в Саратовской области не был удовлетворен в полной мере. К примеру, города-миллионники Воронеж и Волгоград обладают аэропортами, через которые в первом полугодии 2019 года было отправлено в 1,6 и почти в 3 раза больше пассажиров. При этом разница в численности населения городов (Саратов в сравнении с названными городами, без учета агломераций) — менее 20%.

Прежде всего, это продиктовано относительно высокой стоимостью авиабилетов и умеренным количеством направлений, по которым можно было отправиться прямыми рейсами из Саратова.

Ключевым фактором, препятствовавшим ликвидации такого отставания, было наличие ограничений на прием современных среднемагистральных воздушных судов семейства Airbus A320 и Boeing 737. Короткая взлетно-посадочная полоса позволяла обслуживать лишь региональные и ближнемагистральные лайнеры умеренной вместимости. В то же время известно, что себестоимость перевозки пассажиров на региональной и магистральной авиатехнике может различаться на 20-50% (в зависимости от того, какие конкретно воздушные суда сравниваются).

Ввод в эксплуатацию нового аэропорта с взлетно-посадочной полосой, обеспечивающей прием и отправку любых узкофюзеляжных лайнеров, снимет это ограничение. Как следствие, российские перевозчики смогут поставить на линию более эффективные воздушные суда, за счет чего издержки при выполнении рейсов в Саратов сократятся. Правда, отчасти положительный эффект от сокращения расходной части будет нивелирован ростом затрат на аэропортовое обслуживание. Но интегрально авиакомпании останутся в выигрыше от выполнения полетов в аэропорт «Гагарин».

Переход на новые типы воздушных судов откроет и дополнительные возможности для расширения маршрутной сети, прежде всего в части выполнения полетов к местам массового отдыха.

Резюмируя, открытие нового аэропорта «Гагарин» позволит Саратовской области удовлетворить существующий спрос на авиаперевозки, повысить авиационную мобильность. Косвенными эффектами будут увеличение налоговых отчислений, поступающих в бюджеты разных уровней, создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Импульс к развитию получит туристическая сфера. Повысится и привлекательность региона с точки зрения развития торговых, научных и культурных связей с другими регионами.

Говоря о перспективах, я полагаю, что рост пассажиропотока на треть может занять буквально пару лет, в дальнейшем темпы увеличения перевозок замедлятся, если не предпринять стимулирующих мер. Конечно, рост доходов населения Саратовской области, улучшение транспортной доступности аэропорта, реализация проектов, нацеленных на привлечение туристов из других регионов — все эти факторы будут работать на увеличение трафика через аэропорт «Гагарин». И нет сомнений, что существующая инфраструктура, как аэродромная, так и терминальная, в полной мере готова к значительному увеличению числа рейсов и пассажиров.

Решения, заложенные в проекты аэродрома и терминала, можно охарактеризовать как прогрессивные. Проектные организации заявляют о большом сроке службы зданий и сооружений, в том числе плоскостных сооружений, об умеренных расходах на их эксплуатацию, о выполнении строгих экологических норм. Да и пассажиры, несомненно, оценят привлекательное архитектурное решение, удобную планировку аэровокзального комплекса, просторность и освещенность помещений, — уверен Олег Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU