Саратов оказался одним из самых шумных городов России

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-19T14:37:02+03:00

За год уровень шума вырос на 0,5 балла

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Три города Саратовской области вошли в «Рейтинг по тишине», составленный экспертами портала недвижимости Domofond.ru.

Как сообщили «КП-Саратов» в компании, наиболее шумным оказался Саратов, набравший 5,5 балла по итогам 2018 года.

Столица региона заняла 192-е место из 200 возможных по России. При этом год назад Саратов был тише и набрал шесть баллов.

На 180-м месте оказался Энгельс с 5,7 балла. У этого города также отрицательная динамика — минус 0,2 балла.

Балаково стал самым тихим городом области. Набрав 6,2 балла он занял 139-е место, улучшив показатели. Год назад было 6,1 балла.

При этом средний показатель по стране 6,6 балла.

Для составления рейтинга использовался опрос среди 90 тыс. человек. Респонденты оценивали удовлетворенность тишиной по десятибалльной шкале.

В России самым тихим городом признан Гурьевск Калининградской области, а шумным — Киселевск Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU