2019-08-19T14:01:52+03:00
Происшествия

Озабоченный мужчина отправился в колонию за домогательства к женщинам в Пугачеве

Гражданин требовал от дам любви, но всякий раз получал отказ
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области местного жителя отправили в колонию за сексуальные домогательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 35-летний гражданин в декабре 2018 года вышел из колонии, где отбывал наказание за хищение имущества, и сразу вернулся к преступной жизни.

18 декабря он украл у знакомой телефон и заложил в ломбард, а вырученные средства пропил.

После этого мужчина четыре раза приставал к женщинам с сексуальными домогательствами, но всякий раз его ждало разочарование.

9 февраля он забрался в дом к гражданке и потребовал романтики, но жертва откупилась от него 200 рублями.

12 февраля мужчина снова залез в чужой дом и избил хозяйку.

На следующий день он сломал руку глухонемой женщине, от которой также требовал любви, но не понял, что она не может говорить.

Наконец, 14 марта он был в гостях у приятеля и начал приставать к даме уснувшего друга. Та отказала и за это едва не поплатилась жизнью: мужчина схватил нож и принялся угрожать. Женщина вырвалась и босиком выбежала на улицу, где встретила полицейских. Стражи порядка проверили указанный дом и нашли злоумышленника в погребе.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима еще на три года и месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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