Следствие: Бывший глава Энгельса Лобанов расплачивался услугами за долг предпринимателю

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-19T13:02:51+03:00

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В Энгельсе продолжается судебное заседание по делу бывшего главы района Дмитрия Лобанова.

Как ранее писала «КП-Саратов», его обвиняют в получении взяток.

Один из эпизодов, по версии следствия, связан с тем, что Лобанов, в счет имеющегося долга перед предпринимателем Арменом Джуликяном, оказывал по его просьбе услуги. В частности, помог получить в собственность одному из бизнесменов муниципальный участок и изменить вид разрешенного строительства.

Сумма долга, таким образом, должна была снизиться с 25 до 20 млн рублей.

Свою вину Лобанов не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU