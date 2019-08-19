2019-08-19T11:35:33+03:00
Общество

Валерий Радаев вошел в «Губернаторскую повестку» фонда «Петербургская политика»

Эксперты оценили его высказывание про инвестиционные проекты в регионе
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в исследование фонда «Петербургская политика».

Эксперты фонда включили высказывание Радаева об инвестиционных проектах в «Губернаторскую повестку».

- В 2019 году в Саратовской области будет завершено около 40 инвестиционных проектов общей стоимостью 60 млрд рублей, — именно это высказывание саратовского губернатора на заседании Совета по инвестициям 13 августа привлекло внимание экспертов.

Таким образом, Валерий Радаев расположился на 17-м месте в «Губернаторской повестке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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