На набережной в Саратове мужчина прыгнул в Волгу, убегая от полицейских

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-19T11:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 августа, в паблике «Саратов онлайн» появился пост о необычной погоне.

Местная жительница рассказала, что отдыхала на Набережной и вдруг увидела, как парень бежал по склону.

- За ним полицейские... топ-топ-топ. Погоня, как в сериале! Потом он прыгнул с парапета, спасаясь от погони, — прокомментировала она.

За время беседы пловец ни разу не показался из воды, но по пузырькам стало ясно, что мужчина прячется под набережной.

.

Полицейские принесли канат, спустили его к поверхности воды и вытащили беглеца на берег.

По словам мужчины, стражи порядка обрызгали его из перцового баллончика, и теперь он приходит в себя.

.

Местная жительница уточнила, что это объяснение полицейские назвали «цирком» и увели бегуна.

Комментаторы записи похвалили писательский талант рассказчицы, посочувствовали парню и удивились, зачем после перцового баллончика лезть в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU