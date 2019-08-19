2019-08-19T09:11:06+03:00
Происшествия

Курильщик спалил балконы на трех этажах дома в Балакове

На тушение выезжали 11 пожарных
Екатерина Семенова
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Ночью 18 августа в Балакове горели балконы трех этажей в многоквартирном доме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался на третьем этаже, но огонь охватил балконы также четвертого и пятого этажей.

ЧП произошло на улице Красноармейская. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 03:58. На тушение выезжали 11 пожарных.

По предварительной версии, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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