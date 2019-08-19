Курильщик спалил балконы на трех этажах дома в Балакове
На тушение выезжали 11 пожарных
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Ночью 18 августа в Балакове горели балконы трех этажей в многоквартирном доме.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар начался на третьем этаже, но огонь охватил балконы также четвертого и пятого этажей.
ЧП произошло на улице Красноармейская. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 03:58. На тушение выезжали 11 пожарных.
По предварительной версии, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU