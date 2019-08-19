2019-08-19T08:47:50+03:00
Общество

Володин принял решение о строительстве пристройки к школе №78

Родители и учителя обратились с просьбой к спикеру Госдумы
Екатерина Семенова
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В школе №78 Заводского района Саратова появится пристройка.

Как сообщается на странице volodin.saratov в социальной сети Instagram, такое решение принял спикер Государственной думы Вячеслав Володин после обращения в его приемную родителей и учителей учебного заведения.

- Здание школы является объектом культурного наследия. Введена в строй в 1954 году. Капитального ремонта в школе никогда не было. Коммуникации, внутренние помещения, фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании нет актового и спортивного залов, столовой, — говорится на странице volodin.saratov.

Появление пристройки поможет решить проблему нехватки ряда кабинетов. Кроме того, будет капитально отремонтировано здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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