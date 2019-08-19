Хозяин квартиры в Саратове нашел жильца задушенным

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-19T07:51:23+03:00

Владелец жилья пришел проведать квартиросъемщика, который не отвечал на телефон

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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 35-летнего мужчины было найдено вечером 16 августа в доме на Артиллерийской.

Владелец квартиры пришел, чтобы проверить жильца, который перестал отвечать на телефонные звонки. При этом он также не открыл на стук в дверь.

Тем не менее собственник жилья зашел и обнаружил тело 35-летнего квартиросъемщика. Мертвый мужчина лежал на диване, его тело было покрыто синяками и ссадинами.

На место прибыли медики, которые констатировали смерть. Позже экспертиза показала, что причиной стало удушение.

В настоящее время начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU