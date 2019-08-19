Хозяин квартиры в Саратове нашел жильца задушенным
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 35-летнего мужчины было найдено вечером 16 августа в доме на Артиллерийской.
Владелец квартиры пришел, чтобы проверить жильца, который перестал отвечать на телефонные звонки. При этом он также не открыл на стук в дверь.
Тем не менее собственник жилья зашел и обнаружил тело 35-летнего квартиросъемщика. Мертвый мужчина лежал на диване, его тело было покрыто синяками и ссадинами.
На место прибыли медики, которые констатировали смерть. Позже экспертиза показала, что причиной стало удушение.
В настоящее время начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU