2019-08-19T07:51:23+03:00
Происшествия

Хозяин квартиры в Саратове нашел жильца задушенным

Владелец жилья пришел проведать квартиросъемщика, который не отвечал на телефон
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 35-летнего мужчины было найдено вечером 16 августа в доме на Артиллерийской.

Владелец квартиры пришел, чтобы проверить жильца, который перестал отвечать на телефонные звонки. При этом он также не открыл на стук в дверь.

Тем не менее собственник жилья зашел и обнаружил тело 35-летнего квартиросъемщика. Мертвый мужчина лежал на диване, его тело было покрыто синяками и ссадинами.

На место прибыли медики, которые констатировали смерть. Позже экспертиза показала, что причиной стало удушение.

В настоящее время начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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