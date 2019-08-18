В ДТП на Кумысной поляне пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-18T16:53:05+03:00

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На Кумысной поляне сегодня, 18 августа, столкнулись Mitsubishi и «Газель».

- В аварии пострадали пять человек. Одну из пассажирок иномарки — 40-летнюю женщину — госпитализировали, остальным оказана помощь на месте, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

ДТП случилось у развилки, между Ленинским и Заводским районами.

На месте работали сотрудники областной и городской служб спасения, ДПС и Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU