Мэр Саратова проинспектировал строительство соцобъектов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-18T13:30:56+03:00

По его словам, уже нужно начать заниматься проектированием объектов на 2020 год

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Мэр Саратова Михаил Исаев вчера, 17 августа, проинспектировал строительные площадки социальных объектов.

- Так, у школы №59 благоустраивают территорию у спортплощадки, возведенной благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Уже заасфальтирована площадка во дворе, заканчивается ремонт крыльца. Михаил Исаев поручил главе Заводского района проследить за качеством работ, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также градоначальник осмотрел строительство спортплощадки у школы №84, также по проекту Володина. Исаев отметил, что в планах: расширить территорию школы, присоединив землю под соседним расселенным домом.

Глава Саратова также приехал с рейдом в строящийся в микрорайоне «Авиатор» детский сад на 160 мест. Там он попросил уделить особое внимание ограждению дошкольного учреждения.

В рамках своего выезда Михаил Исаев затронул и стадион «Волга». Там сейчас идет реконструкция, создается поле с искусственным покрытием.

По итогам выезда мэр заявил, что планы работ на следующую неделю проговорены, но из-за того, что лето заканчивается, надо ускориться, чтобы осадки и низкие температуры не повлияли на качество.

- Кроме того, необходимо начать заниматься проектированием объектов на 2020 год, — заметил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU