Три человека пострадали в столкновении Renault и Lada Kalina
Двое были госпитализированы [фото]
.
Изменить размер текста:
На трассе от Энгельса до Маркса в Саратовской области столкнулись и Renault.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла около развязки на областной центр.
.
По предварительной версии, водитель иномарки совершил разворот через две сплошные полосы, что стало причиной аварии.
В ДТП пострадали три человека: 77, 67 и 16-ти лет. Двум из них потребовалась медицинская помощь.
.
ИСТОЧНИК KP.RU