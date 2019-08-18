2019-08-18T13:37:05+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в столкновении Renault и Lada Kalina

Двое были госпитализированы [фото]
Екатерина Семенова
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На трассе от Энгельса до Маркса в Саратовской области столкнулись и Renault.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла около развязки на областной центр.

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По предварительной версии, водитель иномарки совершил разворот через две сплошные полосы, что стало причиной аварии.

В ДТП пострадали три человека: 77, 67 и 16-ти лет. Двум из них потребовалась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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