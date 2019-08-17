В Саратове пьяный мужчина прыгнул с крыши пятиэтажки

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-17T15:38:34+03:00

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В Ленинском районе Саратова мужчина спрыгнул с крыши пятиэтажного дома №122 на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по словам очевидцев гражданин был пьян.

На место прибыли сотрудники городской службы спасения и развернули «куб жизни», однако мужчина спрыгнул.

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В результате падения он получил тяжелые травмы, медики скорой помощи отвезли его в городскую клиническую больницу.

На месте работали сотрудники городской службы спасения, медики скорой помощи, полицейские.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU