2019-08-17T14:16:07+03:00
Происшествия

Под Саратовом в столкновении ВАЗ-2144 и КамАЗа пострадало четверо человек

Авария случилась на дороге к Березиной речке
Дарья Вострикова
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В Саратовском районе на дороге к Березиной речке перед железнодорожным переездом столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадали четыре человека из салона легковушки.

Троих в состоянии средней степени тяжести прибывшие сотрудники Облспаса госпитализировали. Еще одному человеку оказали помощь на месте.

На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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