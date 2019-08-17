Под Саратовом в столкновении ВАЗ-2144 и КамАЗа пострадало четверо человек

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-17T14:16:07+03:00

Авария случилась на дороге к Березиной речке

Изменить размер текста: A A

В Саратовском районе на дороге к Березиной речке перед железнодорожным переездом столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадали четыре человека из салона легковушки.

Троих в состоянии средней степени тяжести прибывшие сотрудники Облспаса госпитализировали. Еще одному человеку оказали помощь на месте.

На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, дорожная инспекция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU