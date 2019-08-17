Под Саратовом в столкновении ВАЗ-2144 и КамАЗа пострадало четверо человек
Авария случилась на дороге к Березиной речке
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В Саратовском районе на дороге к Березиной речке перед железнодорожным переездом столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадали четыре человека из салона легковушки.
Троих в состоянии средней степени тяжести прибывшие сотрудники Облспаса госпитализировали. Еще одному человеку оказали помощь на месте.
На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, дорожная инспекция.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU