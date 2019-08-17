В Саратове на пожаре пострадал инвалид и пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-17T13:37:45+03:00

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Сегодня, 17 августа, на улице Дзержинского 2 во Фрунзенском районе Саратова полыхал двухэтажный дом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате пожара пострадал 65-летний инвалид, которого эвакуировали со второго этажа дома и 67-летняя женщина.

Прибывшие врачи Центра медицины катастроф госпитализировали мужчину, пенсионерке оказали помощь на месте, ехать в больницу она отказалась.

На месте работали пожарные, сотрудники полиции, Горгаз, медики ЦМК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU