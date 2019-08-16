2019-08-16T17:44:33+03:00
Общество

Началась активная достройка проблемного дома в микрорайоне 3Г в Балакове

Заселить шесть подъездов планируется к следующему лету
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 16 августа, состоялось традиционное совещание с обманутыми дольщиками.

Жилой дом №4 в поселке Зеленый в Энгельсе до 1 ноября будет введен, пообещал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Глава Балаковского района Александр Соловьев сообщил, что активная стройка началась на месте дома №3 в микрорайоне 3Г. Сваи забивает компания Леонида Писного. Строительство, как отметил Соловьев, уже началось на четырех секциях, которые компания «Саратовоблжилстрой» возводит для своих продаж и двух секциях для обманутых дольщиков.

- Я не любитель эффектов, это все-таки большой дом. Уверен, к лету следующего года мы этот дом полностью сможем заселить. Но нужно большое совещание с министром, с главой района. Технически, я могу летом заселить все шесть подъездов, — заявил Леонид Писной.

- Я понял. Так и записываем с ваших слов — в августе. До конца года вы ничего не построите, — заметил на это губернатор Валерий Радаев.

Александр Соловьев заявил, что в Балакове квартиры продаются очень плохо, хуже, чем в Саратове и Энгельсе.

Валерий Радаев считает, что власть должна решить вопрос кассового разрыва у застройщика.

- Активнее будьте, почему не собираете всех заинтересованных? В Балакове на стройке всех собираете, у вас сегодня все сами по себе — застройщик, власть, дольщики. И каждый думает не как решить, а как выйти из ситуации, — заявил Радаев.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев заявил, что такое совещание пройдет в Балакове уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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