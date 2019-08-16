В Саратове парень на «семерке» не смог уехать и убежать от полицейских

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-16T12:18:54+03:00

В салоне машины были его приятели

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В Заводском районе Саратова ночью полицейские пустились в погоню за 19-летним лихачом на «семерке».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, юноша вместе со своими приятелями пытался уехать от стражей порядка, однако позже ему все-таки пришлось остановиться.

Компания бросилась наутек, но нарушителя ПДД задержали.

Выяснилось, что юноша ездил без прав. Его привлекли к административной ответственности и теперь, возможно, ему придется выплатить от 5 до 15 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU