В Саратове парень на «семерке» не смог уехать и убежать от полицейских
В салоне машины были его приятели
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова ночью полицейские пустились в погоню за 19-летним лихачом на «семерке».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, юноша вместе со своими приятелями пытался уехать от стражей порядка, однако позже ему все-таки пришлось остановиться.
Компания бросилась наутек, но нарушителя ПДД задержали.
Выяснилось, что юноша ездил без прав. Его привлекли к административной ответственности и теперь, возможно, ему придется выплатить от 5 до 15 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU