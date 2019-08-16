В Саратовской области стали производить больше полуфабрикатов и меньше молока

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-16T10:38:17+03:00

На уровень прошлого года выйти не получается

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В Саратовской области индекс промышленного производства за первые семь месяцев 2019 года составил 99,6%, по сравнению с таким же периодом 2018.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, снизилась добыча полезных ископаемых, нефти и газа — 92,3%.

Такая же ситуация с мясом крупного рогатого скота (89,4%) и производством колбасы (88,3%). Зато полуфабрикатов стали делать больше (104,3%).

Хуже всего обстоят дела с производством молокосодержащей продукции — сыров и творога (66,2%) и молока (84,2%).

Больше стали производить мела (106,8 %), деревянной мебели (138,4%) и минеральной воды (133%).

Ощутимо выросла деятельность по ликвидации загрязнений, утилизации отходов, водоснабжению (149,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU