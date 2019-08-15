Продолжается прием работ на конкурс «Театральное Приволжье»
Итоги подведут в ноябре
Изменить размер текста:
Продолжается конкурс афиш и плакатов для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, проект, целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду для расширения культурного кругозора, реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Принять участие могут люди от 6 до 30 лет.
Заявки принимаются с 1 июля по 30 сентября, в октябре их оценят эксперты, а 30 ноября подведут итоги конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU