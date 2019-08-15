Продолжается прием работ на конкурс «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-15T16:24:48+03:00

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Продолжается конкурс афиш и плакатов для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, проект, целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду для расширения культурного кругозора, реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Принять участие могут люди от 6 до 30 лет.

Заявки принимаются с 1 июля по 30 сентября, в октябре их оценят эксперты, а 30 ноября подведут итоги конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU