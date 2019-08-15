2019-08-15T16:09:23+03:00
Происшествия

Девочке-диабетику из Красноармейска дали необходимые расходники для лечения

Это случилось после вмешательства прокуратуры
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области выявила нарушения по обращению жительницы Красноармейска о ненадлежащем обеспечении лекарствами и расходными материалами к ним ее несовершеннолетней дочери, являющейся инвалидом.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, десятилетнему диабетику первого типа нужны препараты и расходники к ним. Мать ребенка обращалась в райбольницу, но ей ничего не дали из-за несвоевременного направления заявки.

Это угрожало жизни девочки.

После представления в адрес главврача учреждение ребенку дали устройство для инфузии и принадлежностей для помпы, заместитель главного врача ГУЗ СО «Красноармейская районная больница» привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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