2019-08-15T15:42:03+03:00
Общество

В Саратовской области возбуждено 37 дел о нарушениях в сфере ЖКХ

С начала года выявлено 7,5 тыс. нарушений прав граждан в жилищно-коммунальном хозяйстве
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области прокуратура за семь месяцев 2019 года выявила более 57 тыс. нарушений закона. Из них почти половина — в сфере прав и свобод человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 7,5 тыс. нарушений были зафиксированы в сфере ЖКХ.

К административной ответственности в сфере ЖКХ привлечены 326 граждан, что на 14% больше прошлогоднего уровня. Возбуждено 37 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24