В Саратовской области возбуждено 37 дел о нарушениях в сфере ЖКХ
С начала года выявлено 7,5 тыс. нарушений прав граждан в жилищно-коммунальном хозяйстве
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В Саратовской области прокуратура за семь месяцев 2019 года выявила более 57 тыс. нарушений закона. Из них почти половина — в сфере прав и свобод человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 7,5 тыс. нарушений были зафиксированы в сфере ЖКХ.
К административной ответственности в сфере ЖКХ привлечены 326 граждан, что на 14% больше прошлогоднего уровня. Возбуждено 37 уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU