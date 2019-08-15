В Дергачевском районе сменился начальник полиции
Майора Алексея Леснова представили личному составу
Фото ГУ МВД по Саратовской области
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В Дергачевском районе Саратовской области назначен новый начальник полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им стал майор полиции Алексей Леснов.
Ранее он занимал должность заместителя начальника отделения МВД Дергачевского района. Валерий Белов, который возглавлял полицию района, был переведен в Краснокутский район.
Вчера, 14 августа, Алексея Леснова представили личному составу.
ИСТОЧНИК KP.RU