2019-08-15T13:53:11+03:00
Общество

В Дергачевском районе сменился начальник полиции

Майора Алексея Леснова представили личному составу
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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В Дергачевском районе Саратовской области назначен новый начальник полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им стал майор полиции Алексей Леснов.

Ранее он занимал должность заместителя начальника отделения МВД Дергачевского района. Валерий Белов, который возглавлял полицию района, был переведен в Краснокутский район.

Вчера, 14 августа, Алексея Леснова представили личному составу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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