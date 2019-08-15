2019-08-15T13:36:50+03:00
Общество

Саратовское УФАС подозревает перевозчиков в сговоре для повышения цен до 23 рублей

Для такого заключения службе понадобился почти год
Дарья Вострикова
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Вчера, 14 августа, комиссия Саратовского УФАС России приняла заключение по поводу нарушения антимонопольного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления, в сговоре подозревают АО «Автокомбинат-2», АО «Межгородтранс», ООО «Икар-Авто», МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Организации занимались перевозками с 28 июля по 1 августа 2018 года, в это же время они повысили стоимость проезда с 17 до 23 рублей.

Однако число транспорта на потоке, персонала, самих маршрутов у всех разное и вообще перевозчики являются конкурентами, поэтому коллективный скачок цен наводит на подозрения.

Окончательное решение о наличии сговора в УФАС пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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