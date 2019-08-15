2019-08-15T12:56:27+03:00
Общество

В Саратовской области с начала года 590 человек сменили имя или фамилию

В некоторых случаях без психолога не разобраться, — считает начальник управления ЗАГС Юлия Пономарева
Александр Уриевский
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Юлия ПономареваЮлия ПономареваФото: Александр Уриевский
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За сменой имени или фамилии в органы ЗАГС по Саратовской области с начала 2019 года обратились 590 человек. Об этом рассказала журналистам 15 августа Юлия Пономарева, начальник управления по делам ЗАГС правительства области.

- Меняют имена и фамилии по разным причинам и по-разному. К примеру, Ефременко поменял или поменяла фамилию на Фишер — верьте только делам, а не образу, — посмеялась Пономарева.

- Дель заменили на Курноскину. Екатерина поменяла имя на Арику. Есть непонятное — Сугакенен стал Эккенян, тут наверное к психологу надо за объяснениями обращаться. Сисин перестал им быть и стал Гаврюшиным, Воробьев стал Элиссон, — перечислила необычные случаи смены имен и фамилий Пономарева.

Про имена новорожденных она рассказала, что по-прежнему самыми популярными остаются Артем у мальчиков (336 детей), и София у девочек (так назвали 289 новорожденных). Среди необычных и редких имен детей: Торн, Луна, Забава, Ратибор.

Всего с начала года в области родилось 11 789 детей, 6 069 мальчиков, 5 720 девочек. В июле — 1 904 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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