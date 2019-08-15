2019-08-15T11:37:14+03:00
Происшествия

Любовные разборки в Аткарске привели двух соперников на скамью подсудимых

Один ранил другого в бедро, а тот — вломился к нему в дом и избил
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в незаконном проникновении в чужой дом.

18 марта, по версии следствия, гражданин пришел домой к 32-летнему мужчине — сопернику в любовных делах. Так как хозяин не спешил открывать на стук, гость выломал дверь. Внутри он набросился на мужчину и избил его, после чего пострадавшему пришлось спасаться бегством.

Свою вину обвиняемый полностью признал.

При этом следователи отмечают, что потерпевший также был судим, причем за то, что он ранил своего конкурента в борьбе за внимание женщины ножом в бедро. 32-летнего мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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