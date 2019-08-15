Любовные разборки в Аткарске привели двух соперников на скамью подсудимых
В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в незаконном проникновении в чужой дом.
18 марта, по версии следствия, гражданин пришел домой к 32-летнему мужчине — сопернику в любовных делах. Так как хозяин не спешил открывать на стук, гость выломал дверь. Внутри он набросился на мужчину и избил его, после чего пострадавшему пришлось спасаться бегством.
Свою вину обвиняемый полностью признал.
При этом следователи отмечают, что потерпевший также был судим, причем за то, что он ранил своего конкурента в борьбе за внимание женщины ножом в бедро. 32-летнего мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU