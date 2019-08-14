2019-08-14T16:19:31+03:00
Происшествия

В Вольске месяц устанавливают личность убитого мужчины

Его нашли на трассе
Дарья Вострикова
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Следователи из Вольска вновь обращаются к жителям страны с просьбой помочь установить личность умершего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 12 июля около 20:40 на 163-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград обнаружено тело человека с повреждениями в области головы, груди и шеи.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате тупой травмы головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На вид мужчине около 45-55 лет, славянской внешности, крепкого телосложения, рост около 175 см, волосы темно-русые прямые средней длины с сединой, губы средние, нос прямой узкий с приподнятым кончиком, на переносице слева родинка. Был одет в футболку черного цвета в белую горизонтальную полоску, шорты, носки и туфли черного цвета на шнурках.

Особые приметы: послеоперационный шрам в правой нижней части живота, на верхней челюсти отсутствуют пятый и седьмой зубы слева, на нижней челюсти отсутствуют оба шестых зуба. Кроме того, на верхней челюсти второй зуб сверху скривлен внутрь.

Следственные органы просят откликнуться граждан, кто по описанию узнал погибшего, и связаться со следователем по телефону: +7-937-976-55-51, либо позвонить по телефону в полиции «02» или 8 (845-2) 74-13-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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