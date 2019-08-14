Мусоровоз упал на две легковушки в Саратове

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-14T13:58:55+03:00

Перед этим он протаранил ВАЗ [фото]

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В Заводском районе Саратова днем 14 августа мусоровоз раздавил два автомобиля.

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 14 часов на пересечении Ново-Астраханского шоссе и 5-го Динамовского проезда.

Фото соцсетей

По предварительной версии, мусоровоз на перекрестке врезался в ВАЗ-2114. После этого он опрокинулся и упал на тот же ВАЗ, а также Volkswagen Tiguan.

Фото соцсетей

Водитель отечественного авто был госпитализирован.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU