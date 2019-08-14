На пластиковую разметку в Саратове не хватает 120 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-14T12:46:53+03:00

Пока что приходится использовать краску, которая быстро истирается

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Сегодня, 14 августа, на совещании при главе города Михаиле Исаеве заместитель председателя городского дорожного комитета Сергей Кузнецов отметил, что главная проблема в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заключается во вскрышных работах коммунальщиков.

После них на дорогах редко качественно восстанавливают асфальт. До сих пор согласовать ремонтные работы на дорогах с раскопками энергетиков властям не удалось.

Также чиновник прояснил ситуацию с дорожной разметкой, которая стирается за год.

На отремонтированных участках магистральных дорог делают устойчивую пластиковую разметку, эта работа идет на федеральные деньги.

Сергей Кузнецов заметил, что на такую же разметку по всему Саратову требуется 120 млн рублей. Таких денег у города нет, поэтому приходится использовать краску.

ИСТОЧНИК KP.RU