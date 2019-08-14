2019-08-14T12:20:47+03:00
Общество

За четыре года саратовцы сожгли почти 2 тыс. домашних животных

Они решили проводить питомцев в последний путь кремированием
Дарья Вострикова
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В Саратове ровно за четыре года, начиная с 2015, 1 838 человек кремировали свои питомцев.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области.

С начала 2019 года сжечь останки своих питомцев захотели 226 человек.

Напомним, что для этой процедуры необходимо обратиться в межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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