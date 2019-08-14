За четыре года саратовцы сожгли почти 2 тыс. домашних животных
Они решили проводить питомцев в последний путь кремированием
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В Саратове ровно за четыре года, начиная с 2015, 1 838 человек кремировали свои питомцев.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области.
С начала 2019 года сжечь останки своих питомцев захотели 226 человек.
Напомним, что для этой процедуры необходимо обратиться в межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных.
ИСТОЧНИК KP.RU