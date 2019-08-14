В Саратове стало больше мест концентрации ДТП
Аварии происходят на 64 участках
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Сегодня, 14 августа, на постоянно действующем совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».
Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов рассказал, что в городе выявлено 64 места, где чаще всего происходят аварии, согласно показателям итогов 2018 года.
Чиновник отметил, что ранее таких участков было 40, их количество к концу 2018 года снизили в четыре раза. Вместе с этим появилось 54 новых аварийных места.
ИСТОЧНИК KP.RU