В Саратове 22 выпускника не получили аттестаты

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-14T11:24:54+03:00

Восемь человек не были допущены к ЕГЭ

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Шесть выпускников 11-х классов в Саратове не были допущены до ЕГЭ.

Как сообщила и. о. председателя городского комитета по образованию Ирина Чинаева на ПДС при главе Саратова Михаиле Исаеве, еще 22 выпускника не сдали итоговый экзамен и остались без аттестата, но они смогут пересдать.

Всего ЕГЭ в 2019 году сдавали 3 585 человек, 47 из них набрали максимальный балл (по области — 88 человек).

127 выпускников могут получить почетный знак губернатора «За отличия в учебе», а нагрудный знак мэра — 198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU