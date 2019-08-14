Опубликовано расписание автобусов и электричек до аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-14T09:43:31+03:00

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В новый аэропорт «Гагарин» в Сабуровке, который начнет свою работу 20 августа, можно будет доехать на электричках и автобусах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, при составлении расписания постарались учесть пожелания всех категорий пассажиров.

Предусмотрено по три рейса ускоренных электричек Саратов — Тарханы до 31 декабря.

Прибывать в аэропорт из Саратова они будут в 9;25, 13:56 и 18:00, с платформы в обратную сторону поедут в 10:22, 15:52 и в 19:22.

Кроме того, добраться можно на двух сезонных электричках и четырех постоянных.

Из Саратова поедет автобус №101Э от автовокзала, №200 от стадиона «Волга», от речного вокзала — №300.

В расписании также имеется междугородний транспорт — из Маркса, Вольска и Балакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU