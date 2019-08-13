2019-08-13T17:12:45+03:00
Общество

В Саратове могут перенести аэродром, где учился летать Гагарин

Территорию планируют отдать под комплексную застройку
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове предложили перенести аэродром, где учился летать Гагарин

Информацию об этом озвучили на заседании Совета по инвестициям при губернаторе.

Глава Саратовского района Иван Бабошкин со своей стороны поддержал потенциального инвестора нового объекта на его территории — ДОМ.РФ.

Бабошкин отметил, что администрация поддерживает идею комплексного развития территории в районе поселка Долгий Буерак. Этот участок расположен у пересечения Саратовской кольцевой автодороги и второй очереди Южного подхода к аэропорту Гагарин. Здесь ДОМ.РФ планирует обустроить район с социальной инфраструктурой (пять школ и десять детсадов) и жильем различной этажности ценой от 27 до 40 тыс. рублей за квадратный метр.

Сомнение в реальности проекта высказал заслуженный строитель, руководитель ГК «Лепта» Яков Стрельцин.

Глава района поведал, что ведется переписка с Минобороны РФ по поводу территории аэродрома Дубки. Дело в том, что проект ДОМ.РФ затрагивает участок, на который наложены ограничения на строительство как на приаэродромную территорию. И, по словам Бабошкина, инвестор готов профинансировать строительство новой взлетной полосы для аэродрома в Дубках и перенести ее в другое место.

Напомним, аэродром ДОСААФ в Дубках, принадлежащий Минобороны РФ, назван в честь Юрия Гагарина, который учился здесь летать. Теперь его предлагают перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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