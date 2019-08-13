На этюды в Хвалынске вышли более 100 художников

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-13T17:11:14+03:00

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Сегодня, 13 августа, проходит третий день работы межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина», который традиционно проводится на родине знаменитого художника.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в этом году проект объединил три поколения живописцев. Фестивальная программа расширена и впервые этот масштабный проект будет проходить две недели — с 11 по 24 августа 2019 года.

На пленэры вышли более 100 художников из Саратовской области, Москвы, Пензы, Ярославля, Ставрополя и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU