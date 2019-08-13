2019-08-13T17:05:35+03:00
Экономика

На завод по переработке пшеницы в Балашовском районе потратят 19 млрд рублей

Из зерна будут вырабатывать хлорид лизина
Александр Уриевский
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Проект строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Балашовском районе с инвестициями в 19 млрд рублей должен завершиться, по первоначальному плану, к 2026 году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом на совете по инвестициям в правительстве области заявили представители инвестора.

По проекту из купленной в области пшеницы вырабатывается крахмал, из него глюкоза и конечная цель — хлорид лизина — фактически чистая аминокислота лизин. Технологию закупили во Франции, оборудование будет поставлено из Швеции. При переработке 250 тыс. тонн зерна получат 55 тыс. тонн лизина, 25 тыс. тонн биоэтанола (добавка к топливу) и до 60 тыс. тонн белковых кормовых добавок.

В дальнейшем планируется создание биотехнологического кластера, где будут производиться практически все аминокислоты. Есть предварительные данные о выборе Саратовской области в качестве базы для строительства завода, который встанет в цепочку производства растворимого пластика, заменяющего целлофан. Предприятию понадобится много глюкозы определенного качества, а именно она появится на новом производстве, которое развивают ООО «Биотехнологии» в Балашовском районе.

Координатор проекта «Биотехнологии» Сергей Гора попросил поддержки в контактах с Минсельхозом РФ для вхождения в федеральные проекты по его линии.

Губернатор Валерий Радаев отметил особую важность такого производства для региона.

- Это тяжелый проект, но главное, чтобы не опускались руки, надо всем приложить усилия, — заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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